Draghi torna a dare la sveglia all’Europa | Basta rimandare decisioni Trump? I rapporti con gli Usa cambieranno – Il video

«Ci sono grandi cambiamenti in vista e l’Europa non può più posporre le». L’avvertimento arriva ancora una volta da Mario, che da Budapesta proporre la sua ricetta per rilanciare la competitività dell’Unione europea. Oggi, venerdì 8 novembre, l’ex premier italiano si trova nella capitale ungherese per il vertice informale Ue. «Come avete visto in tutti questi anni si sono posposte tanteimportanti perché aspettavamo il consenso. Il consenso non è venuto, è arrivata solo uno sviluppo più basso, una crescita minore, oggi una stagnazione. Mi auguro che ritroveremo uno spirito unitario», ha chiosatoal suo arrivo a Budapest.IUe-Usa dopo la vittoria diQuandoparla di «grandi cambiamenti in vista», il primo pensiero va ovviamente al risultato delle elezioni presidenziali americane.