Gaeta.it - Cerveteri: 33 famiglie in attesa di fondi per disabilità, il Comune chiarisce la situazione

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il tema dei servizi sociali assume un’importanza fondamentale nel tessuto delle realtà familiari, in particolare per quelle con membri affetti da. A, viene alla luce una questione di estrema rilevanza: 33si trovano indi riceveredestinati alla grave, ma i ritardi e i fraintendimenti con gli uffici comunali alimentano incertezze e preoccupazioni.La posizione attuale delle, ben 33si sono guadagnate l’accesso al programma diper la gravissima, una notizia che in principio porta un certo ottimismo. Tuttavia, il grande interrogativo rimane: perché non hanno ancora ricevuto i? È utile chiarire che la gestione dell’erogazione di questiha subito una modifica: si è passati da un’amministrazione regionale a una di livello ministeriale.