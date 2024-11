Gaeta.it - Benevento: Al via il nuovo corso della Scuola di formazione socioculturale con don Maurizio Patriciello

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Asi inaugura uncapitolodisocio-culturale, sotto l’egida dell’Associazione di promozione sociale “Res Publica”. L’evento è fissato per domani, con la prima lezione condotta da don, figura di spicco noto per il suo impegno nella lotta contro la criminalità e per le politiche giovanili. Questa iniziativa coinvolgerà più di seicento studenti delle scuole secondarie superioriprovincia sannita, contribuendo così alladi giovani consapevoli e partecipi su tematiche di rilevanza sociale.L’evento di apertura e il tema centraleDomenica prossima, alle 10, l’Auditorium del Seminario arcivescovile accoglierà gli studenti per la prima lezione del, che avrà come tema “Dalla comunicazione interpersonale alla comunicazione digitale“.