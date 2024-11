Biccy.it - Barry Keoghan in Saltburn: “Nessuna protesi, era davvero mio”

Lo scorso annoha conquistato il cuore di tutti noi grazie alla “dance scene“, ovvero la scena finale del filmche lo ha visto ballare in versione nature. Una danza sulle note di Murder on the Dancefloor di Sophie Ellis Bextor che potete vedere in versione integrale sull’altro sito: basta cercare il suo nome et voilà.Quella scena, come specificato da lui, è stata reale al 100%, in tutti i sensi. “Aspetta, migliorato? Chi l’ha detto? Ma no! Era tutto mio” – ha risposto in merito a chi credeva avesse usato una– “È una cosa a cui non ho dato molto peso, non ho battuto ciglio, l’avrei fatto solo se non fosse stato rilevante per la storia. Ricordo che io ed Emerald il regista, ndr stavamo chiacchierando e si è iniziato a parlare dei miei vestiti. Lei diceva che avremmo dovuto renderlo più personale, perché alla fine lui aveva questa villa, questo spazio.