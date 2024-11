Gaeta.it - Vendemmia siciliana 2024: qualità superiore nonostante un calo del 20% nella produzione

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ladelsi è conclusa con un andamento che, sebbene segnato da una diminuzione dellamedia del 20%, ha evidenziato ladelle uve. La scorsa annata ha visto la regione fronteggiare una siccità avversa, che ha messo alla prova le capacità agronomiche dei vitivinicoltori.ciò, la varietà e l’eccellenza dei vini prodotti emersero come un simbolo della resilienza della vitivinicoltura. I risultati dei viticoltori rivelano che ladi quest’anno sarà ricordata non tanto per la quantità, ma soprattutto per la bontà dei vini, che promettono di soddisfare anche i palati più esigenti.die innovazione: la risposta della vitivinicolturaLaè stata caratterizzata da oltre cento giorni di raccolto, un periodo lungo che ha visto iniziare la fase di raccolta a metà luglio.