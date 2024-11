Ilgiorno.it - Truffa allo Stato, quell’azienda dove per due anni non è mai entrato nessuno

Monza - Una società con 4 dipendenti fino al 2018, che nel 2020 aveva ottenuto un finanziamento bancario garantito ddi 25mila euro e non l'aveva più restituito, nella cui sede in via Biancamano a Monza da duela portinaia "non vede arrivare". Sono partite così le indagini della Procura di Monza sulle presunte truffe transnazionali che hanno portato la Guardia di finanza di Como ad eseguire 19 ordinanze di custodia cautelare. Gli interrogatori di garanzia sono in corso. Il gip del Tribunale di Monza Marco Formentin sta sentendo i 7 indagati in carcere: il broker bresciano agente della parte lesa Banca Progetto, Marco Savio, indagato agli arresti domiciliari anche a Brescia, che ha negato ogni addebito, riservandosi di farsi sentire dal pm Michele Triper entrare nel merito delle accuse; il lecchese Ernesto Maria Cipolla, ritenuto a capo dell'associazione a delinquere che ha portato al sequestro di 6 milioni e 700 mila euro; il presunto sodale di Cipolla, il milanese Simone Iacone; il commercialista lecchese Michele Migliore e il collega milanese Paolo Attilio Remo Cotini e i presunti riciclatori, il varesino Maurizio Ponzoni e il monzese Massimiliano Musa.