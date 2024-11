Trasporto via mare di farmaci e campioni biologici, a Napoli nasce Pharmarine e punta alla leadership

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

L’ingegnere napoletano Giovanni Ronga, ceo di Media Medica, prima agenzia di marketing sanitario in Italia, annuncia il lancio di, una nuova e ambiziosa impresa dedicata almarittimo diattraverso mezzi e rotte di navigazione dedicate. Partendo da, cuore pulsante del Mediterraneo, Ronga ha avviato questa iniziativa attraverso l’acquisizione e la modifica di una piccola flotta di imbarcazioni composta da 3 unità, progettate per assicurare consegne rapide e sicure verso tutte le isole del Tirreno e del Mediterraneo. “Convogliamo dare vita a un nuovo standard nelmarittimo specializzato, garantendo affidabilità e velocità nella consegna di, essenziali per la salute delle persone e per il funzionamento delle strutture sanitarie.