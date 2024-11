Gaeta.it - SnowitPass: il nuovo skipass “pay per use” rivoluziona lo sci in Nord Italia

Facebook WhatsAppTwitter Le novità nel settore sciistico non smettono mai di sorprendere, e l’ultima di queste è, un innovativoche offre agli appassionati della neve la possibilità di sciare pagando solo per il tempo effettivamente trascorso in pista. Questa iniziativa, lanciata da Snowit, si propone dire l’approccio tradizionale all’acquisto degli, ridimensionando la divisione tra pass giornalieri e stagionali. Con oltre 40 località sciistiche delcoinvolte,si preannuncia come una vera e propria soluzione per chi desidera godere della neve senza vincoli.Un modello di accesso flessibilerappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui gli skiers possono accedere agli impianti. Non esistono più le storiche categorie digiornalieri o plurigiornalieri, né tantomeno l’obbligo di prenotare un pass stagionale in anticipo.