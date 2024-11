Ilrestodelcarlino.it - Nuovo ospedale di Villa Chiaviche: "Fondi sbloccati grazie al governo". I ritardi? Responsabilità della sinistra"

Il via libera deistanziati dall’Inail per la costruzione deldinon stempera il clima teso tra centrodestra e centro. Il Pd, con il sindaco Enzo Lattuca in testa, ha battuto a lungo suidel MinisteroSanità nella ‘timbratura’ del provvedimento già varato dall’Inail. Un’accusa che viene risolutamente rispedita al mittente da parte di Alice Buonguerrieri, parlamentare cesenate di Fratelli d’Italia. "Ancora una volta, così come per l’alluvione, ilMeloni, che ringraziamo per la costante attenzione che riserva al nostro territorio, stanzia importanti risorse sbloccando opere strategiche e risolvendo così ie i problemi creati dalla" dichiara Alice Buonguerrieri in seguito alla firma da parte ministeriale del provvedimento che sblocca ulteriori 132 milioni per la costruzione delBufalini (l’opera ha comunque un costo complessivo di oltre 300 milioni di euro per i quali c’è l’impegno direttoRegione).