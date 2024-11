Iltempo.it - Motta giù dal palco: "Togliersi la maschera è un atto necessario"

Chi ha stabilito che la distanza ideale per sentirsi in posizione focale rispetto alla performance di un artista debba essere imposta dalla struttura di une dai limiti di una sopraelevazione? Per uno come, che abbatte le barriere e in musica attraversa la profondità e l'asprezza del suono e della voce, questo è stato un interrogativo fertile. Niente assi e travi a sorreggerlo, nessun trucco da mimetizzare. Stasera e domani, all'Hacienda, il cantautore giocherà a carte scoperte. Scelta, questa, arrivata insieme al nuovo album «Suona! Vol. 1» (che contiene brani editi ma dei quali sono stati modificati arrangiamenti e armonie) e alla fondazione dell'etichetta discografica indipendente «Sona Music Records». Due concerti a Roma, la città che l'ha adottato, che effetto le fanno? «Succede sempre qualcosa di bello a Roma.