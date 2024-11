Sport.quotidiano.net - Lookman-Zaniolo, che Dea. Lo Stoccarda si arrende. Il doppio volo di Gasp

L’onda dell’Atalanta è inarrestabile. La Dea vincendo 2-0 a, con l’ennesima rete die il primo sigillo di, ha conquistato il sesto successo consecutivo, il nono risultato utile consecutivo tra serie A e Champions, il quarto risultato utile su quattro in questa coppa regina, con due pareggi casalinghi per 0-0 contro Arsenal e Celtic e due vittorie in Germania contro gli ucraini dello Shakthar (ospitati a Gelsenkirchen) e a. Vittoria pesantissima per i nerazzurri saliti a 8 punti, arrivata in una data simbolica: il 6 novembre 2019 l’Atalanta al Meazza di Milano conquistava il suo primo storico punto in Champions bloccando il Manchester City sull’1-1 con la rete di Pasalic, costringendo Guardiola a fine gara a coniare la definizione ‘giocare contro questi e’ come andare dal dentista’.