Gaeta.it - Lazio celebra Guglielmo Marconi con un concorso educativo sulle telecomunicazioni

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In occasione dei 150 anni dalla nascita di, figura emblematica della comunicazione wireless, l’Ufficio Scolastico Regionale per ilha declinato un innovativoe un percorso formativo intitolato “: la giovane storia del wireless”. Questa iniziativa, promossa in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Rai, si propone di coinvolgere le nuove generazioni in un dialogo vivace e costruttivo sui temi della comunicazione, della scienza e della tecnologia.Un’iniziativa per le scuole delL’iniziativa ha già suscitato un grande interesse, registrando oltre 2.000 iscritti tra studenti delle scuole delle varie province del, con più di 100 classi coinvolte. Tra le partecipanti figurano rinomate istituzioni come l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” e “Leone Caetani” di Latina, e il Liceo Scientifico Statale “L.