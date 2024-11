La vittoria di Trump vista dal suo vicino di casa italo-americano | L’attentato l’ha cambiato ora ha iniziato a parlare dal cuore – L’intervista

Leggi l'articolo completo su Open.online

In Italia lo conoscono tutti come ildidi Donald. Perché Guido George Lombardi – imprenditore– condivide con il presidente eletto due indirizzi di residenza: quello di Manhattan, dove abita tre piani sotto l’appartamento del tycoon nellaTower; e quello di Mar-a-Lago, dove trascorre i mesi freddi dell’anno condividendo con lui la passione per il golf e per le battute. La notte in cuiè diventato presidente degli Stati Uniti per la seconda volta, Lombardi era alla sua festa organizzata a Palm Beach. Ci racconti la notte del trionfo elettorale.«Sono stato prima asua a Mar-a-Lago, dove però sono riuscito solo a fare qualche foto coned Elon Musk: c’era troppa confusione e tutti volevanocon lui. Allora sono andato al Convention Center dove c’era la festa in suo onore».