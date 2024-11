Lanazione.it - Il Comune ferma la fibra, troppi danni alle strade “Subito le riparazioni”

Fucecchio, 7 novembre 2024 – Ici sono, secondo la sindaca. E ilnon intende soprassedere. È questione di decoro, ma soprattutto ragione di sicurezza e anche di mantenimento degli accordi presi. A distanza di undici mesi dall’ultima diffida, ildi Fucecchio ha richiamato nuovamente la ditta Fibercop, impegnata da tempo nella posa dellaottica lungo ledel territorio comunale. L’amministrazione nella lettera inviata all’azienda pone di nuovo l’accento sulla “sicurezza stradale che viene gravemente compromessa – sostiene il– dtracce sul manto stradale che non vengono risanate in maniera corretta”. Quella recapitata nei giorni scorsi è la terza diffida che ilinvia a Fibercop dopo quelle del 12 dicembre 2022 e del 5 gennaio scorso. “È necessario – dice la sindaca Emma Donnini – che le ditte che operano sulle, sia per effettuare la posa di nuove infrastrutture che per la riparazione di quelle esistenti, mettano immediatamente in sicurezza i tratti di strada interessati una volta conclusi i lavori”.