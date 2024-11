Ilrestodelcarlino.it - Gadda ora pesca tra gli under a disposizione. Salgono le quotazioni di Useini e Mazzoni

Anche ieri consueta doppia seduta d’allenamento per i dorici che alla mattina si sono ritrovati al Del Conero e poi, dopo il pranzo da Qualità è Amore, hanno svolto il lavoro pomeridiano al Coppo di Sirolo. Tutti adi mister, con l’eccezione naturalmente di Magnanini e Ramires, infortunati. Per l’Ancona è il momento di fare qualche valutazione anche suglie sugli slot finora utilizzati: uno è quello del portiere. Laukzemis ha cominciato bene la stagione per poi perdere le sue certezze e infilare errori che sono costati cari all’Ancona. Bianchi non ha mai giocato e sicuramente merita una chance, ed è un 2005 come il lituano. Però poi c’è anche Filippo Bellucci, il fratello minore del difensore Niccolò, un classe 2006 che è stato voluto all’Ancona e che al momento costituisce un’alternativa da non sottovalutare.