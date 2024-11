Dalla vaschetta alla brace la nuova passerella sulla fontana di Trevi fa arrabbiare tutti I commercianti | Levatela

Leggi l'articolo completo su Open.online

Ladicome non l’avete mai vista: unavasca (vuota) per ammirare più da vicino i marmi delle statue. Questa l’idea dietro la trovata del Comune di Roma per restituire il monumento ai turisti e ai residenti durante i lavori di restauro in occasione del Giubileo. I marmi e i travertini delladal 7 ottobre sono oggetto delle operazioni di ripulitura da incrostazioni di calcare e vegetazioni. I lavori andranno avanti fino a dicembre. Nel frattempo, si potrà osservare da un punto di vista insolito l’opera di Nicola Salvi. Ma il passaggio pedonale raccoglie pochi favori e molte critiche.November 5, 2024 LaDopo la “piscinetta” per permettere ai turisti di perpetuare il lancio benaugurante delle monetine, il Comune ha deciso di instre unain metallo per osservare il monumento dall’alto.