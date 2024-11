Chiccheinformatiche.com - Chiusura di TikTok Canada, il governo canadese ordina la chiusura della piattaforma: tutti i dettagli

Il 6 novembre 2024, ilha emesso un ordine che impone ladelle operazioni di. Questa decisione è stata presa in risposta a preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale, e rappresenta un ulteriore passo nella crescente attenzione del paese verso le attività delle aziende tecnologiche con sede all’estero.Tik Tok chiuso in: le ragioni dietro la decisioneIl Ministro dell’Innovazione, François-Philippe Champagne, ha dichiarato che laè il risultato di una revisione approfonditasicurezza nazionale che ha rivelato rischi associati alle operazioni diin. Questa misura mira a proteggere i dati sensibili degli utenti canadesi e a prevenire potenziali minacce alla sicurezza.L’Impatto per gli Utenti CanadesiNonostante ladelle operazioni, l’accesso all’applicazionenon sarà bloccato per gli utenti canadesi.