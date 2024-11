Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni innamorata: “Giovanni Tronchetti Provera è una bella persona. sono felice”. Lui risponde: “Era nel mio destino”. L’indiscrezione di “Oggi”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Ormai si rincorrono i baci, le paparazzate e i video ad uso social dei nuovi flirt degli ex Ferragnez. Da un lato Fedez è stato pizzicato da un cliente di una discoteca di New York, mentre baciava con passione Cosima Rattazzi Agnelli, nipote dell’ex Ministro degli affari esteri Susanna Agnelli e figlia di Lupo Rattazzi, presidente della compagnia aerea Neos. Dall’altro lato c’èche pare faccia coppia fissa con.Il settimanale “” ha messo in copertina l’imprenditrice e influencer, riportando dei virgolettati dellastessa in merito al nuovo flirt: “è una”. Lui avrebbe risposto: “Era nel mio”. Non una parola di più.I duestati immortalati, a favore dei paparazzi, mentre si recavano ad un party di Halloween.