Bayesian, il costruttore si muove contro il New York Times. “Certi dell’inaffondabilità del nostro yacht”

Palermo, 7 novembre 2024 – La società che ha costruito ilil Newper l'articolo pubblicato lo scorso 31 ottobre in cui il quotidiano formulava ipotesi sul naufragio lo scorso agosto. The italian sea group, proprietaria del cantiere Perini Navi di Viareggio che ha realizzato dellosuper lusso nel 2008, ha infatti dato mandato ai suoi legali di agireil Nyt "per il danno di immagine riferibile al brand e alla reputazione di Perini Navi, finora simbolo di perfezione tecnologica e massima espressione della nautica italiana nel mondo". Secondo il giornale americano, la causa principale dell'affondamento era stata il maxi e unico albero del veliero, che lo avrebbe reso instabile. La società denuncia invece una "narrazione del tutto priva di consistenza tecnica", dicendosi certa "dell'inaffondabilità del sailing, se condotto correttamente" e "che gli inquirenti italiani che stanno indagando sulla vicenda chiariranno le ragioni dell'ingresso dell'acqua a bordo".