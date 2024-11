Arteta lamenta i funzionari mentre l’Arsenal cade alla prima sconfitta stagionale in Champions League

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-07 01:02:49 Il web non parla d’altro:L’allenatore delMikelha insistito sul fatto che la sua squadra è stata delusa dagli arbitrii Gunners sono cadutiloroinin questa stagione.Un rigore di Hakan Calhanoglu allo sre del primo tempo ha fatto la differenza quando, in uno stadio di San Siro tipicamente rumoroso, l’Inter ha inflitto alla secondaconsecutiva per 1-0.Il risultato arriva pochi giorni dopo ladei Gunners contro il Newcastle in Premiere lasciaal 12esimo posto nel nuovo formato della.Le prestazioni balbettanti in campo sono state aggravate anche dalle dimissioni a sorpresa del direttore sportivo Edu, che hanno gettato ulteriori punti interrogativi sulle speranze di titolo del club.