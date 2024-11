Youth League 2024 25 | poker dell’Inter all’Arsenal l’Atalanta crolla a Stoccarda

Leggi tutto su Sportface.it

Continua la marcia trionfalenella/2025. I nerazzurri si sono infatti sbarazzati dell’Arsenal tra le mura amiche per 4-1, trovando così la quarta vittoria in altrettante partite che vale la vetta della classifica in solitaria come unica squadra a 12 punti. La formazione di Zanchetta sblocca la gara dopo 8? con il colpo di testa di Zanchetta, poi trova il raddoppi sul finire della prima frazione con l’eurogol da distanza siderale di Spinaccè, che sigilla un primo tempo dominato. Nella ripresa i Gunners rimangono in 10 uomini per l’espulsione di Maldini Kacurri a causa di un brutto fallo su De Pieri, costretto a uscire dal campo. Il suo sostituto Pinotti infila il 3-0 al 69? con una splendida conclusione da fuori all’incrocio dei pali, prima che 5 minuti più tardi l’Arsenal trovi il gol della bandiera con Kamara.