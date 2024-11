Ilfattoquotidiano.it - Trump e l’auto: protezionismo, transizione ecologica e favori all’amico Elon Musk. Ecco gli scenari

The Donald is back. Era nell’aria da settimane, anche se buona parte degli addetti ai lavori era rimasta possibilista sulle chance della Harris, forse più per esorcizzare un risultato temuto da molti. I riflessi dell’elezione disulamericana e su quella mondiale, nondimeno, vanno soppesati con cura. Perché non c’è dubbio che gli orientamenti degli Stati Uniti tenderanno a influenzare in primis l’Europa, ma per certi versi anche la Cina, che si sta affermando come l’altro grande colosso delle quattro ruote, con una sensibilità particolare (e commerciale, aggiungeremmo) per le tecnologie verdi. Cominciamo proprio dalla sostenibilità.ha sempre indicato come punto di forza degli Usa l’ampia disponibilità di petrolio per alimentare le vetture con motorizzazioni tradizionali, ma soprattutto non ha mai amatoelettrica: all’ultima Convention nazionale repubblicana aveva definito i veicoli a batteria e i soldi spesi per le infrastrutture a loro dedicate una nuova “truffa verde”.