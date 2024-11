Digital-news.it - Tennis ?Coppa Davis e Billie Jean King Cup dal 2025 live in esclusiva su SuperTennis

Giornata speciale per gli appassionati di, per la Federazione Italianae Padel e per il suo canale televisivo SuperTv. Grazie ad un accordo quadriennale con l’ITF (InternationalFederation) e laCup Limited, il canale della Federazione si è assicurato i diritti indelle due massime competizioni internazionali per nazioni. Dalal 2028, dunque, tutta lae tutta laCup by Gainbridge saranno trasmesse in chiaro e insu SuperTv e in streaming su SuperTenniX. Ma se l’acquisizione dei diritti della massima competizione a squadre femminile rappresenta una riconferma, l’di tutte le sfide della massima competizione a squadre maschile rappresenta un grande e piacevolissimo ritorno. Un regalo speciale per tutti gli appassionati diche finalmente potranno tornare a goderemente sul canale federale – in chiaro e gratuitamente – delle imprese della nazionale italiana.