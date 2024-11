Tananai al Forum di Assago | Grazie a voi ho realizzato il mio sogno

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –ha avuto la sua rivincita. Quell’ultimo posto ottenuto al Festival di Sanremo 2022 è, ormai, solo un brutto ricordo. O forse, è stata una vera benedizione che, oltre a scalare le classifiche, gli ha permesso di chiudere ieri sera, 5 novembre, la sua prima doppietta all’Unipoldi Milano. Due date, completamente sold out, che hanno dato la giusta carica all’artista per continuare il suo Calmocobra Tour, che lo porterà a viaggiare per tutta Italia per un mese intero, nei principali palasport italiani.si definisce un “miracolato, benedetto da una fortuna immeritata”. Il successo fulmineo non gli ha montato la testa e la gratitudine non gli manca affatto: “Avete preso i biglietti quando ancora stavamo lavorando al disco. Il vostro è un atto di fede.