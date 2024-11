Sport.quotidiano.net - Sella, a Rimini un testacoda. Con la capolista per l’impresa

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Valige in mano e direzione, per un altro tour infrasettimanale nel campionato di Serie A2. Laquesta sera alle 21 scende in campo al Flaminio, nella tana della, pressoché perfetta in questo inizio di stagione con sette vittorie e una sola sconfitta, al fotofinish, contro Cividale, principale antagonista ad oggi dei romagnoli. Ritrovato il successo domenica con Brindisi, la Benedetto dovrà recuperare ora le energie necessarie per stare al passo della squadra di Dell’Agnello, profonda, esperta e di grande talento. "Valuteremo la salute della squadra a ridosso del match, compresa la presenza di Delfino: la partita contro Brindisi è stata molto dispendiosa e vogliamo monitorare i vari acciacchi – commenta alla vigilia Di Paolantonio, che spera di riavere a disposizione il suo capitano e di conseguenza garantirsi una rotazione in più, necessaria per sfidare una delle corazzate della lega –.