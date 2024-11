Ilrestodelcarlino.it - Scivolone del Loreto, in vetta va Ankon Dorica. L’Olimpia Ostra Vetere si conferma al primo posto

Colpo di scena nella settima giornata di andata di Seconda Categoria. Nel girone D, il, che stava viaggiando fortissimo con cinque vittorie e un pari nelle prime sei giornate oltre al miglior attacco di entrambi i gironi anconetani, incappa in una pessima giornata e viene nettamente battuto sul campo della Villa Musone, che vince 3-1. La prima sconfitta costa subito cara perché ilperde il primato e viene anche agganciato al secondodal SA Castelfidardo: ora in testa c’è l’che, sempre per 3-1, vince sull’Osimo Stazione Five. Nel girone C invece al comando c’è ora, che vince anch’essa per 3-1 ed approfitta dei passi falsi di tutte le altre, con Arcevia e Cupramontana battute e Le Torri Castelplanio che non vanno oltre il pareggio. Bel successo del Monsano: 3-0 in casa sulla Serrana e rilancio in classifica.