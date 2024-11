Ilfattoquotidiano.it - San Siro, ecco il prezzo: Milan e Inter devono spendere 197 milioni per comprare stadio e terreni. Sala avverte: “È l’ultima chance”

197di euro. Secondo l’Agenzia delle Entrate, questo è ildell’area di San: loMeazza più icircostanti. Questo è quanto dovrannoper costruire lì la loro nuova casa. Nella giornata di ieri, 5 novembre, c’è stato un incontro a Palazzo Marino tra la giunta comunale guidata dal sindaco Beppee i rappresentanti delle due squadreesi. Dopo la formale manifestazione diesse (non vincolante) presentata dai due club, è stata reso noto ilelaborato dall’agenzia delle Entrate del terreno in cui sarà costruito il nuovo. Nei prossimi giorni,dovranno dunque presentare una richiesta formale di accesso agli atti per ottenere la documentazione completa stilata dall’agenzia delle Entrate. Al momento non ci sono ancora informazioni sull’aspetto estetico che avrà la nuova casa di, ma sembra che il nuovo impianto verrà edificato sulle attuali aree verdi.