Muisca | Regardes-Moi ecco l’album di debutto dell’artista urban jazz rnb Alice Popolo

, la giovane cantante salernitana che in questi anni si è imposta all’attenzione della scena con il suo stile contaminato dae R&B, annuncia l’uscita deldi-Moi sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’8 novembre. Ancorata alle sue origini partenopee, ma allo stesso tempo affascinata da svariate influenze musicali americane e inglesi,cerca di raccontarsi, strato per strato nelle sue canzoni, passando da temi molto intimi, romantici e delicati a temi sociali, politici e culturali. Ed è proprio questo che la rappresenta maggiormente: non si definisce in una singola tematica o in un singolo genere musicale. Lei è più cose insieme, proprio come nella sua musica. Ora è il momento di sentire tutto il soul di, che con-Moi si racconta a tutto tondo, mettendo in luce i diversi ed eclettici aspetti della sua personalità musicale.