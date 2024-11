Ilfattoquotidiano.it - Migranti in Albania, il nuovo commissario Ue all’Immigrazione evita le domande: “Troppo presto per pronunciarmi, ma servono idee”

A Bruxelles la commissione Libe (libertà civili, giustizia e affari interni) ha audito l’austriaco Magnus Brunner, in cerca di conferma per il ruolo diagli Affari interni e Immigrazione. Tante lesul Protocollo Italia-, vaghe le risposte. “per”, ha risposto Brunner. Che ha tentato strenuamente l’equilibrio tra l’interesse per “l’esperimento” già manifestato dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il rispetto dei diritti fondamentali che, dice, “non è negoziabile”. Provano a scuoterlo i centristi del gruppo Renew Europe: “L’accordo tra Italia eaggira ilPatto europeo che dobbiamo attuare”. Niente da fare. “Ritengo che dobbiamo essere aperti a cose nuove e anche quest’esperienza andrebbe esaminata”, è stata la risposta di Brunner.