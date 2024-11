Oasport.it - LIVE Inter-Arsenal 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: Calhanoglu squarcia la partita dal dischetto, nerazzurri avanti all’intervallo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.55 Pesa come un macigno la rete del turco, arrivata a recupero scaduto. Ierano partiti fortissimi: lo testimoniano l’aggressività dei primi minuti e la traversa colta da Dumfries dopo soli due minuti. Dopo la breve sfuriata dei ragazzi d’Inzaghi, l’si è disinibita, conquistando metri con un palleggio costante ma non sempre efficace. Complicato per l’il recupero palla contro una formazione a proprio agio con il pallone tra i piedi. Proteste inglesi per l’vento dubbio di Sommer su Merino, poi il vantaggio dell’. Ora altri 45? di applicazione e attenzione: l’dovrà scoprire le carte, l’potrà esaltarsi negli spazi in contropiede, senza perdere la solidità difensiva del primo tempo. 49? Duplice fischio di Kovacs, termina il primo tempo.