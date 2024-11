In fiamme un autoarticolato sulla A1, disagi per la chiusura dell’autostrada

Leggi tutto su Corrieretoscano.it

CORTONA – In fiamma unA1. Per spegnere lesono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo del distaccamento di Cortona e quelli del distaccamento di Montepulciano del comando di Siena nella carreggiata nordal chilometro 383. Ad andare a fuoco è stato uncomposto da motrice e un rimorchio con cella frigorifera. I vigili del fuoco hanno spento leche interessavano il container frigo, mentre la motrice è stata messa in salvo dall’autista che è riuscito a staccarla dal rimorchio. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.o per l’autostrada che è rimasta chiusa nel tratto fra Valdichiana e Monte San Savino Sul posto anche la Polizia Stradale e il personale di Società Autostrade.