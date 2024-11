Quotidiano.net - Fbi: “Dietro i falsi allarmi bomba ai seggi l’ombra della Russia”

Roma, 6 novembre 2024 - L'Fbi accusa:a tutti iaidelle ultime ore sembra esserci lo zampino. Anche se subito nessuna minaccia è apparsa credibile, iminacciati sono stati evacuati per almeno un’ora, ha sottolineato l'Fbi, ritardando le operazioni di voto. Quando chiudono iUsa: orari Stato per Stato Quando sapremo i primi risultati Originati da domini email russi I federali, interpellati dal Guardian hanno affermato che le segnalazioni di esplosivi neielettorali arrivate nella ultime ore sono risultate false e molte "sembrano originare da domini email russi". Duein Georgia, stato chiave E' successo ad esempio oggi a uno elettorale nella contea di Gwinnett, in Georgia, uno degli stati chiave nella corsa alla Casa Bianca.