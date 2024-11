Thesocialpost.it - Como, scontro tra due auto. Coinvolto anche un mezzo pesante: traffico in tilt

Grave incidente nella mattinata del 6 novembre. Attorno alle 6.20 a, in via Scalabrini (zona concessionaria), due vetture si sono scontrate con un, a seguito di una dimanica ancora tutta da accertare. L’impatto è stato molto violento. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per gli accertamenti, mentre sembra che il conducente del camion non abbia riportato conseguenze nello.Leggi: Elezioni Usa, per Fox News “Trump è di nuovo Presidente”- La diretta Intervenute due squadre dei vigili del fuoco oltre al 118 e ai Carabinieri. La strada è stata chiusa fino alla rimozione dei veicoli con gravi conseguenze sulla viabilità : tanti utenti che vivono astanno infatti riportando sui social la notizia di pesanti rallentamenti eletteralmente paralizzato in alcune zone della città .