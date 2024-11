Bergamonews.it - Claudia Capponi, bergamasca a Valencia: “L’allerta arrivata troppo tardi, macchina dei soccorsi attivata dopo 5 giorni”

Una settimanale violente inondazioni che hanno provocato almeno 217 morti, nella regione disi continuano a cercare i dispersi, che sarebbero oltre mille: il DANA (in spagnolo “Depresion Aislada en Niveles Alto”, depressione isolata nei livelli alti) che si è abbattuto sulla zona tra la serata di martedì 29 e mercoledì 30 ottobre ha causato una vera e propria catastrofe, con la conta dei danni e dei deceduti che si aggiorna ancora drammaticamente di ora in ora. In meno di otto ore a Chiva si sono abbattuti 490 millimetri d’acqua, 340 dei quali in sole 4 ore: accumuli che solitamente l’area conteggia nell’arco di un intero anno e che hanno trasformato le strade in fiumi. Proprio mentre la furia della tempesta si abbatteva sulla città, astava facendo rientro anche, 41enne originaria di Leffe che lavora come assistente di volo per Ryanair e che da una decina d’anni ha come base operativa la Spagna.