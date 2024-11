Lapresse.it - Champions League in tv, oggi Inter-Arsenal: dove vederla

, stasera tocca all’. Dopo l’impresa del Milan sul campo del Real Madrid,sono i cugini nerazzurri a tornare in campo nella massima competizione europea. La quarta giornata divedrà la squadra di Simone Inzaghi impegnata in casa al Meazza contro l’di Mikel Arteta. Un big match che promette spettacolo, con i due club con 7 punti a testa in classifica ed entrambi reduci da due vittorie. La partita non sarà trasmessa in chiaro in televisione. Sarà possibilein diretta esclusiva in streaming su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00. In diretta da San Siro ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Julio Cesar e Luca Toni. La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani inviati a bordocampo.