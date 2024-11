Biccy.it - Ascolti 5 novembre, quanto ha fatto la prima puntata de La Talpa

Parliamo di. Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda ladella nuova edizione de Laper lavolta condotta da Diletta Leotta in loco e senza inviati. Dopo una serie di prove questi sono gli indizi raccolti. Lavittima è stata Ludovica Frasca. Gli indizi della: ecco chi potrebbe essere lahttps://t.co/ih3hZIYltg #La— BICCY.IT (@BITCHYFit) November 5, 2024 Lade Laha2.250.000 telespettatori pari al 14,04% di share. Il suo competitor Rai1 ha mandato in onda il film Un Padre che ha2.706.000 telespettatori pari al 15,1% di share. Vi segnalo anche l’ultimadi Se Mi Lasci Non Vale su Rai2 che ha191.000 telespettatori pari al 1,2% di share. La1^: 2.250.000 telespettatori, 14,04% di share Concorrenti in gioco Alessandro Egger Andrea Preti Andreas Muller con Veronica Peparini Elisa Di Francisca Gilles Rocca Lucilla Agosti Marco Melandri Marina La Rosa Orion Ichaki Vittime de LaLudovica Frascavittima de LaLudovica Frasca è laeliminata de #La! pic.