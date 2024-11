Ilrestodelcarlino.it - Ascoli e Fermo, classifica top aziende. Conad, Tod’s e Gabrielli sopra il miliardo di euro

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

, 6 novembre 2024 – Tre delle prime cinquedella ’delle principalimarchigiane’ stilata come consuetudine dall’Osservatorio imprese, della Fondazione Aristide Merloni e presentata ieri pomeriggio nella Sala degli Specchi di Confindustriahanno sede proprio tra Piceno e Fermano.Adriatico e MagazziniSpA sono tra i principali player italiani della grande distribuzione organizzata a testimonianza del crescita che ha avuto questo comparto nel Piceno, ma in cima allac’è anche, che ha sede a Sant’Elpidio a Mare. Attingendo ai dati contenuti nell’elabora ladelle principali imprese marchigiane, che ogni anno fa il punto sulle realtà più virtuose del territorio. Laconsidera le prime 500 imprese per valore delle vendite nel 2023.