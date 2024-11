Lanazione.it - Al via domani al Teatro Nuovo il laboratorio di Marco Di Stefano

Leggi tutto su Lanazione.it

Pisa, 6 novembre 2024 - L’attore e regista pisanoDitornaal, con il suo“Trae cinema”, aperto a tutti, dalle ore 20. L’iniziativa si ripeterà ogni giovedì sera fino all’inizio dell'estate. Il 15 novembre inoltre, l’attore parteciperà, con una lettura poetica e con la sua tromba, alla presentazione del film di Franco Brogi Taviani “Modi", sulla vita del grande Amedeo Modigliani. L’evento si terrà alle ore 18,30, alla galleria d'arte Eclektica Art Meinung, in via Mazzini 70, dove è in corso una meravigliosa mostra sulla figlia di Amedeo Modigliani, Jeanne, mostra organizzata da Lisa Jacko e Hector Parentela. Seguirà la proiezione del film, che si terrà alle 20.30 al cineclub Arsenale e che vede fra gli interpreti proprio l’attore pisano.