"Air Campania Multi-modalità", arrivano 500 bici elettriche

Tempo di lettura: 2 minuti È stato presentato agli amministratori dei comuni interessati delle province di Caserta ed Avellino il progetto “AIR”, finanziato con tre milioni di euro dalla Regioneper promuovere la sharing mobility. Insaranno distribuite 500e realizzate 100 stazioni virtuali: aree dedicate senza rastrelliere, segnalate appositamente, che saranno collocate presso le fermate del TPL e in luoghi di interesse strategico. Presso le stazioni virtuali, gli utenti potranno sbloccare, tramite smartphone, il lucchetto intelligente per prelevare le. Per gli utenti dei servizi AIRè prevista una tariffa dedicata. In provincia di Caserta, l’iniziativa prevede la disponibilità di 330e 66 stazioni virtuali e coinvolge il Comune di Caserta, di Aversa, Capua, Marcianise e Santa Maria Capua Vetere.