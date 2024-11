Nerdpool.it - Una nuova indiscrezione su Venom 4 potrebbe rivelare come il franchise continuerà

: The Last Dance ha lasciato i fan Marvel in una posizione curiosa. L’Eddie Brock di Tom Hardy ha raggiunto una conclusione definitiva del suo arco narrativo, dopo che è stato separato dal simbiontenella battaglia culminante contro le forze bestiali del dio dei simbionti, Knull. Tuttavia, una scena post-credits di3 ha rivelato che il simbionteè sopravvissuto a quella battaglia ed è attualmente legato a uno scarafaggio nei resti distrutti dell’Area 51. L’implicazione è stata piuttosto chiara: il simbionteè sopravvissuto a quella battaglia. Quando abbiamo analizzato le idee per4 senza Tom Hardy, la teoria più popolare prevedeva che il simbiontepassasse a uno dei suoi ospiti più recenti preferiti dai fan: Flash Thompson, l’atleta di Spider-Man diventato soldato da combattimento che diventa l'”Agente” sponsorizzato dal governo.