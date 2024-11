Primacampania.it - Strade pericolose e anziani al volante: l’odissea quotidiana sulle vie della Valle Caudina

NAPOLI – Ieri mattina, un nuovo incidente mortale ha insanguinato le, aggiungendosi alla lunga lista di sinistri che colpiscono questa zona. L’ultima tragedia, che ha coinvolto un anziano conducente, potrebbe essere stata causata da un malore, ma il continuo verificarsi di incidenti, spesso con gravi conseguenze, invita a rifletterecondizioni dellelocali. Lepresentano numerosi problemi: buche profonde, scarsa illuminazione, manutenzione insufficiente e pendenze. L’area è frequentata da animali vaganti, tra cui cinghiali che si aggirano liberi, creando rischi per chi è alla guida. In alcuni tratti di alta collina, nonostante le richieste, mancano guard rail che potrebbero prevenire cadute in scarpate