Migranti scontro governo-magistrati Salvini | Giudici comunisti

Si riaccende lotrae magistratura dopo la decisione di ieri del Tribunale di Catania, che non ha convalidato i trattenimenti di alcunioriginari di Egitto e Bangladesh, non ritenendo i due Paesi sicuri. "Per colpa di alcuniche non applicano le leggi, il Paese insicuro ormai è l'Italia", attacca Matteo. "Questa insofferenza nei confronti del potere giudiziario sembra allargarsi a macchia d'olio, ma non abbiamo paura e non ci lasciamo intimidire", replica preoccupato il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia. Nel pomeriggio la premier Meloni ha ricevuto il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Fabio Pinelli, "nell'ambito di una proficua e virtuosa collaborazione", fa sapere Palazzo Chigi.