Ma quanto ci piace la nuova svolta goth di Lady Gaga? I capelli nero corvino saranno i protagonisti della prossima stagione

È stata una vera e propriadi successi per la cantante di fama mondiale. Prima Joker: Folie à Deux, campione d’incassi (nonostante le critiche), il nuovo album Harlequin, e ora il nuovo album (finalmente), LG7: il nuovo singolo, Disease, è già un successo. E con lui arriva anche unanel look. Lei, la popstar, è una vera e propria regina del trasformismo. Se tipicamente la vediamo con ibiondo platino come ai tempi di Poker Face, ora ci ha deliziato con una chioma, dopo la breve parentesi rossa di congiungimento spirituale con Harley Quinn.sfoggia una chiomaper l’uscita di Disease La popstar e il suo team hanno sapientemente costruito unaimmagine per il nuovo disco. Di cui, come è tipico misterocantante, al momento non si sa nulla.