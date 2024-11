Oasport.it - LIVE Real Madrid-Milan 1-2, Champions League calcio in DIRETTA: Morata porta nuovamente avanti i rossoneri

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45’+2 Rimasto a terra Vazquez. 45’+1Modric alle stelle. Sarà rimessa dal fondo per il. 45’+1 Ottimo break di Vinicius chiuso però da Musah. 45? Ancorad’angolo. Saranno 4 i minuti di recupero! 44? Corner per l’11 di Ancelotti che vuole terminare questa prima frazione in. 43? Contropiede fulminante delcon Mbappè che difende palla, arriva alla conclusione ma ancora Maignan ci mette il corpo, forse di polpaccio, per dire di no all’attaccante francese. 41?molto intenso. Nessuno si sarebbe aspettato un ritmo partita di questo tipo da parte della squadra di Fonseca. Bravissimi a rischierassi in fase difensiva e ottimi nelle ripartenze. 39? L’attaccante spagnolo è arrivato sulla ribattuta di Lunin che non è riuscito a trattenere un bellissimo tiro di Rafa Leao che, fintando il passaggio, è andato lui stesso alla conclusione.