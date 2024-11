Oasport.it - LIVE Lilla-Juventus 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: bianconeri cercano la rimonta nel secondo tempo

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54? Doppia parata di Chevalier. Tiro-cross verso ilpalo di Conceicao su cui esce bene il portiere del Lille, che poi è bravissimo a riprendere la posizione e ad opporsi alla conclusione, centrale, di Thuram. 54? Accelerazione personale di Thuram che supera Zhegrova entra in area e lascia partire un tiro-cross che porta allaun corner. 53? Angolo battuto verso il centro dove ci sono solo maglie rosse. Il pallone arriva tra i piedi di Locatelli che di prima riapre verso Koopmeiners, il quale tenta, invano, il cross. 52? Cabal serve Vlahovic che viene incontro e di prima tocca per Yildiz. Il turco controlla il pallone e tenta il tiro guadagnando und’angolo. 52’Finta e contro finta di Conceicao che ruba ila Sahraoui e alza il traversone.