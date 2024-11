Ilrestodelcarlino.it - Libri per i piccoli pazienti. Il regalo della Edif al reparto di Pediatria

L’aziendadi Corridonia ha donato alpediatrico dell’ospedale di Macerata una bibliotechina contenente 119 volumi adatti ai bambini da zero a sei anni. "Ringraziamo da parte nostra l’aziendache ha voluto aderire al progetto "Aiutaci a crescere. Regalaci un libro! Edizione 2024", attivo in tutte le librerie Giunti al Punto d’Italia", ha commentato Raffaella di Gioia, responsabileLibreria Giunti al Punto di Macerata. "Le donazioni sono la testimonianzagenerosità evicinanzapopolazione nei confrontinostra Ast", ha aggiunto il dg Marco Ricci. "La rete di solidarietà è preziosa per rendere il luogo di cura a misura di bambino", ha aggiunto l’assessore regionale Filippo Saltamartini.