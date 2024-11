Tg24.sky.it - Il capotreno aggredito a Genova: "Sto bene, però mi è rimasta tanta paura"

Poche parole per raccontare l'affetto che lo circonda e lo stato d'animo. Rosario Ventura, ilche è stato accoltellato ieri mentre svolgeva il suo lavoro alla stazione di Rivarolo, delegazione del Ponente genovese, non ha voluto rilasciare commenti al Corriere della Sera, sottolineando che ci sono una pratica aperta e una denuncia in corso: "Mi hanno chiesto di valutaretutto prima di parlare. Posso dire che mi èla, quello sì".