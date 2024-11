Ilgiorno.it - Highway to... San Siro: il 20 luglio gli AC/DC a Milano

to Hell? No,to San. La strada per il ritorno della rock band australiana in Italia, dopo la carica dei 100 mila fan dello scorso 25 maggio alla Rcf Arena di Reggio Emilia, è ormai spianata: il prossimo 20Angus Young e compagni sono attesi allo stadio “Giuseppe Meazza“. Per ora si tratta di un’indiscrezione, ma i fedelissimi del gruppo di Back in Black è meglio che inizino ad annotarsi luogo e data. Perché i beninformati assicurano che gli AC/CD, ormai alla tenera età dei settantenni – l’iconico chitarrista Angus Young compirà 70 anni il prossimo 31 marzo, il cantante Brian Johnson ne avrà 78 anni nel 2025 – sono pronti a esordire nella Scala del calcio e del rock. Un esordio solo sfiorato la scorsa estate – la band preferì esibirsi a maggio a Reggio e non nello stadio milanese in piena estate – ma che l’anno prossimo diventerà realtà.