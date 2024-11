Ilrestodelcarlino.it - "Greenloop", un festival sull’ambiente

Tre giorni di spettacoli, concerti, incontri, seminari, laboratori, giochi e mostre. ‘’, ilartistico dell’economia circolare per la prima volta si svolge ad Ancona, dove da venerdì 15 a domenica 17 proporrà una ricca serie di eventi su temi come tutela dell’ambiente, riciclo e sviluppo sostenibile. Spiccano i tre appuntamenti serali. Venerdì (ore 21) allo Sperimentale andrà in scena ‘Polimero, un burattino di plastica’, spettacolo scritto e interpretato da Giobbe Covatta, accompagnato dall’Orchestra Maderna diretta da Stefano Nanni. E’ l’originale storia di un burattino che sogna di diventare biodegradabile. Sabato alla Mole si esibirà la Piccola Orchestra dei Popoli con ‘È tempo d’incontro’. Otto musicisti di diverse nazionalità suoneranno strumenti costruiti con i legni delle barche dei migranti approdati a Lampedusa, su un testo liberamente tratto da ‘Memoria del Legno’ di Paolo Rumiz.