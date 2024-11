Quotidiano.net - Grande Fratello 2024: eliminato e nominati. Alfonso Signorini contro Shaila e Lorenzo: “Potreste infrattarvi meglio”

La puntata deldi lunedì 4 novembre ha visto al centro quasi esclusivamenteGatta, che ha ricevuto anche a sorpresa la visita del padre Cosimo, eSpolverato. Ovviamente loro due sono solitutti gli altri inquilini della Casa, che altrettanto ovviamente non possono fare altro che credere che i due concorrenti travolti dall’insolita passione dal Gran Hermano spagnolo in avanti stiano in realtà portando avanti una pantomima. A proposito di pantomima: Tommaso Franchi è stato ufficialmente inviato al Gran Hermano spagnolo per cercare di alimentare un’altra love story del tutto finta con Maica Benedicto. La puntata di lunedì 4 novembre ha visto entrare nella Casa purtroppoD’Apice, ex fidanzato di Federica Petagna. I due sono destinati a cercare di ripetere il percorso di Perla Vatiero e Mirko Brunetti.